Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drei Jugendliche versuchen 18-Jährigen zu berauben

Ludwigshafen (ots)

Am 20.02.2019 gegen 18:20 Uhr sprachen drei unbekannte Jugendliche einen 18-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft in der Rheingalerie an. Als der 18-Jährige nicht darauf einging und wegging, verfolgten sie ihn bis auf das 1. Parkdeck. Dort versuchten sie, ihm seine Bauchtasche zu entreißen und verlangten Geld von ihm. Der 18-Jährige riss sich los und rannte in die Ladenstraße. Die Verfolger holten ihn ein und schlugen ihn. Daraufhin lief der 18-Jährige in ein Geschäft und verständigte die Polizei. Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: Etwa 18 Jahre, circa 1,65 m, schlank, kurze schwarze Haare, schwarzer Vollbart, schwarze Joggingbekleidung Täter 2: Etwa 18 Jahre, circa 1,70 m, kurze schwarze Haare, kurzer schwarzer Bart, schwarze Joggingbekleidung, Gucci Umhängetasche und Kappe Täter 3: Etwa 18 Jahre, circa 1,70 m, kurze schwarze Haare, kein Bart, beigefarbene Jacke, dunkle Jogginghose. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell