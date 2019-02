Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Harley Davidson gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 18.02.2019 gegen 13:00 Uhr stellte ein 32-Jähriger fest, dass seine Harley Davidson, die auf einem Anhänger am Straßenrand der Benngewannstraße stand, samt Anhänger von unbekannten Tätern gestohlen worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

