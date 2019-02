Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel in Straßenbahn gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 18.02.2019 gegen 10:30 Uhr stieg eine 82-Jährige in die Straßenbahn an der Haltestelle Rathaus und fuhr mit der Linie 6 in Richtung Mundenheim. Als sich die Straßenbahn an den kommenden Haltestellen füllte und an einer Haltestelle eine ganze Menschentraube einstieg, spürte die Seniorin plötzlich einen Stoß von hinten und ein Wegdrücken ihrer Beine, so dass sie mit ihren Händen auf den Sitz des Rollators fiel und sich abstützen musste. Zuhause angekommen stellte sie gegen 11.30 Uhr fest, dass ihr Geldbeutel gestohlen worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

