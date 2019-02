Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seniorin fällt nicht auf Anrufe von falscher Kriminalbeamtin herein

Ludwigshafen (ots)

Am 19.02.2019 gegen 14.20 Uhr rief eine unbekannte Frau bei einer Seniorin in Ludwigshafen an, gab sich als Kriminalbeamtin aus und erklärte, dass in der Nähe ein Einbrecher nach einem Einbruch festgenommen worden sei, der einen Zettel mit ihrem Namen im Rucksack hatte. Deshalb wolle man sich nun nach ihren Wertsachen erkundigen. Da die Seniorin durch die Medienberichterstattung informiert und sensibilisiert war, fiel sie nicht auf den Betrug herein und brach das Gespräch ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

