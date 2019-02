Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15.000 Euro Schaden durch Unfall

Ludwigshafen (ots)

Gegen 13 Uhr wollte ein 33-Jähriger am 21.02.2019 in der Achtmorgenstraße vom Gelände eines Autohauses ausfahren und übersah dabei einen 46-Jährigen Autofahrer. Es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell