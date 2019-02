Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchdiebstahl in PKW

Ludwigshafen-Süd (ots)

In der Nacht vom 21.02. auf den 22.02.2019 kam es zu einem Einbruch in einen in der Fontanestraße abgestellten PKW. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür des PKW ein und entwendeten das im Fahrzeug installierte mobile Navigationsgerät. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0621/963-2122)

