Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Einbruch in ein Wohnhaus

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 30.03.2019 drangen um Zeitraum von 21.45 Uhr und 23.30 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim. In diesem Zeitraum waren die Hausbewohner nicht zu Hause. Die Täter kamen von der nördlichen Waldseite und überwanden zunächst den 180 Zentimeter hohen Gartenzaun. Anschließend gelangten sie durch Aufhebeln des ebenerdigen Fensters in das Wohnhaus. Dort wurden fast alle Zimmer durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld von hohem Wert. Obwohl die Alarmanlage des Hauses noch ausgelöst wurde, als sich die Täter im Haus aufhielten, unternahmen die Hausbesitzer nichts, weil sie von einem - mal wieder durch Tiere ausgelösten - Fehlalarm ausgingen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

