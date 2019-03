Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim/Erpolzheim. Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots)

Eine 45-Jährige Frau aus Birkenheide befuhr am Sonntag, 31.03.2019 gegen 03.45 Uhr, mit ihrem VW Touran die L 526 aus Erpolzheim kommend in Fahrtrichtung Birkenheide. Aufgrund ihrer offensichtlich unsicheren Fahrweise wurde sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Touranfahrerin fest. Obwohl sie angeblich nur Cola-Light getrunken haben wollte, wurde bei einem freiwillig durchgeführten Alkoholtest ein Promillewert von 1,27 festgestellt. Gegen die 45-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

