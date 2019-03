Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Unfall unter Einfluss von Alkohol

Bad Dürkheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 31.03.2019, fuhr ein 39-Jähriger Mann aus Erkrath mit seinem Mercedes, mit zwei weiteren Personen besetzt, in Bad Dürkheim die B37 in Richtung Kaiserslautern. In Höhe der Einmündung Hausener Weg verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen der Verkehrsinsel umgeknickt, Schadenshöhe ca. 600 Euro. Der Mercedes wurde erheblich beschädigt, sodass er nicht mehr fahrbereit war, Schadenshöhe ca. 3000 Euro. Verletzt wurden aber weder der Mercedesfahrer noch seine Mitfahrer. Als Ursache dafür, dass der 39-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, dürfte seine Alkoholisierung sein. Die Beamten, die den Unfall aufnahmen, stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mercedesfahrers fest. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 2,49 Promille. Gegen den Mercedesfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

