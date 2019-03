Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Raubüberfall auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Wanderup (ots)

Am Sonntagabend (17.03.19), um 19.06 Uhr, betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Flensburger Straße in Wanderup. Unter Vorhalt eines Messers forderte er den Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen und entwendete die darin befindlichen Geldscheine. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Ortskern. Ein Zeuge, der sich ebenfalls im Verkaufsraum aufhielt, nahm die Verfolgung des Räubers auf, musste diese aber kurz darauf abbrechen. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-ca. 180 cm groß und kräftig mit breiten Schultern -ca. 30 - 45 Jahre alt -dunkle Kleidung -dunkle Stimme, sprach deutsch ohne Akzent

Wer hat im Bereich Wanderup vor oder nach der Tat auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zu der Täterbeschreibung abgeben? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

