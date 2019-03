Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: SL-FL-NF: Mehrere Einbrüche in Wohnungen und Gaststätten aufgeklärt

SL-FL-NF (ots)

Am Donnerstag (14.03.2019) wurde ein 32-jähriger Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Einbrüche verübt zu haben. Ermittler der Kriminalpolizei durchsuchten seine Wohnung und erlangten Hinweise darauf, dass er im Zusammenhang mit Einbrüchen in zwei Restaurants, in ein Einfamilienhaus und in eine Wohnung stehen dürfte. Die Taten wurden in Flensburg, im Kreis Schleswig-Flensburg und dem Kreis Nordfriesland begangen. Bei der Durchsuchung wurde zahlreiches Diebesgut sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Freitag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Flensburg vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

