Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in die Orthopädische Klinik in Volmarstein in der Lothar-Gau-Straße

Wetter (ots)

Ein unbekannte Täter verschaffte sich am Samstag, den 15.06.2019 gegen 01:25 Uhr auf bislang ungeklärte Weise Zutritt in das Nebengebäude "Martha" der Orthopädischen Klinik in Volmarstein. Hier versuchte er durch Einschlagen und Eintreten zwei Türen zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, floh er mit unbekannter Beuter in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell