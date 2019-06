Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in ein Pflegeheim in der Rollmannstraße

Ennepetal (ots)

Am frühen Samstagmorgen des 15.06.2019, in der Zeit von 03:30 Uhr bis 03:38 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Pflegeheim. Vermutlich durch ein auf "Kipp" stehendes Fenster gelangte ein unbekannter Täter in das innere des Pflegeheimes. Hier wurde er durch Mitarbeiter des Pflegeheims dabei überrascht, wie er das Dienstzimmer des Personals vermutlich nach Wertgegenständen durchsuchte. Der so ertappte Täter ergriff unmittelbar die Flucht. Beschrieben werden kann der Täter wie folgt: männlich, ca. 170 cm, dünne Statur, südländisches Erscheinungsbild, ca. 25-30 Jahre alt, schwarze 20 cm lange gelockte Haare, spitzes Kinn, spitze Nase, kein Bart, keine Brille. Bekleidet war er bei Tatausführung mit schwarzen Schuhe, einer schwarze Hose mit vielen Taschen an der Seite und einer schwarze Kapuzenjacke.

