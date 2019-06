Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hattinger Straße

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 14.06.2019, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:25 Uhr schlugen unbekannte Täter mit einem faustgroßen Stein die Scheibe der Erdgeschosswohnung ein. Hier durchsuchten der oder die Täter Schränke in der Küche und dem Schlafzimmer vermutlich auf der Suche nach Wertgegenständen, obwohl zum Tatzeitpunkt die schwerstpflegebedürftige Wohnungsinhaberin in ihrem Pflegebett im ehemaligen Wohnzimmer lag. Die Täter entkamen im Anschluss unerkannt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell