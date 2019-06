Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Kradfahrer

Ennepetal (ots)

Am 14.06.2019, um 17:10 Uhr, befährt ein 15-jähriger aus Radevormwald mit seinem Kraftrad, Yamaha, verbotswidrig den Rad- und Wanderweg an der Ennepetalsperre auf Höhe der Örtlichkeit Böckel. Zu diesem Zeitpunkt befährt ein 67-jähriger Wuppertaler mit seinem Fahrrad den Rad- und Wanderweg in entgegengesetzter Richtung. Es kommt zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen dem Kradfahrer und dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer verletzt sich bei dem Zusammenstoß leicht und wird mittels RTW dem Helios Klinikum in Schwelm zugeführt.

