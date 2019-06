Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Kind

Ennepetal (ots)

Am 14.06.2019, um 23:16 Uhr, kommt es in Ennepetal auf der Kölner Straße, auf Höhe der dortigen LIDL-Filiale, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Eine 28-jährige Hagenerin befährt mit ihrem Pkw, Peugeot, die Kölner Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg. Ein 9-jähriger Junge aus Ennepetal quert zu diesem Zeitpunkt plötzlich die Fahrbahn. Die Hagenerin kann einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Das Kind wird aufgeladen und zu Boden geworfen. Mittels RTW wird das schwer verletzte Kind ins Helios Klinikum nach Barmen verbracht. Während der Unfallaufnahme wird die Kölner Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg komplett gesperrt. Der Pkw der Hagenerin wird sichergestellt.

