POL-PDPS: Streit vor Musiklokal führt zur Beinahe-Schlägerei

Pirmasens (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 06:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Musiklokal in die Pestalozzistraße gerufen. Anrufer hatten informiert, dass dort eine größere Schlägerei unmittelbar bevorstehe. Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen zum Lokal fuhr, traf mehrere Gruppen alkoholisierter junger Leute an, die sich lautstark stritten. Den Streit konnten die Beamten jedoch recht schnell schlichten in dem einem 27 und einem 29 Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem kamen die beiden denn auch nach und machten sich auf den Nachhauseweg.

