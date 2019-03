Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeuge in Wittlich beschädigt

Wittlich (ots)

Durch unbekannte Personen wurden in der Zeit von Weiberdonnerstag, 28.02.19, 19:00 Uhr bis Freitag, 01.03.19, 07:30 Uhr, in der Straße Hahnerweg ein roter VW Polo und ein silberner Kia Ceed beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurden die Scheibenwischer umgebogen, bzw. abgerissen. Zusätzlich wurde der Kia im Bereich der Fahrertüre beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

