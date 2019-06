Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf Spielplatz gezündelt

Ahaus (ots)

Mit Kohleanzündern haben drei unbekannte Jugendliche am Sonntag in Ahaus Holzgeräte auf einem Spielplatz beschädigt. Zeugen beobachteten die etwa 15 Jahre alten Heranwachsenden, als sie gegen 20.55 Uhr mit den Anzündern hantierten. Als ein Zeuge sie ansprach, verließen die Unbekannten nach einer verbalen Auseinandersetzung den Spielplatz am Rentmeisterskamp. Eine weitere Zeugin löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

