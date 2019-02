Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Oberleitungsschaden auf der U-Bahnstrecke der U 4, U-Bahn hält am Tunnelausgang.

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Frankfurt am Main (ots)

durch die Beschädigung der Fahrdrahtleitung und den damit verbundenen Stromausfall, hielt die Richtung Riederwald fahrende U 4 beim Verlassen des Tunnels nach der Station "Seckbacher Landstr." auf offener Strecke, aber schon in der Nähe des dortigen Betriebshofes an. Die Einsatzkräfte der VGF und der Feuerwehr entschieden sich nach Prüfung der Situation, den Zug auf der, an dieser Stelle recht abschüssigen Strecke direkt auf ein Bahnsteiggleis im Betriebshof rollen zu lassen. Dort konnten dann die etwa 60 Fahrgäste von Feuerwehr und VGF Mitarbeitern begleitet den Zug und das Gelände verlassen. Abschließend wurde ein ebenfalls stromloser Bahnwagen, der die Hauptzufahrt zum Betriebshof versperrte mit dem RW-Schiene der Feuerwehr auf ein Abstellgleis geschleppt. Die Ursache der Beschädigung wird zur Zeit von der VGF beseitigt.

Rückfragen bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Thomas Koch

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell