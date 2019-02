Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Nieder-Eschbach, Ben-Gurion-Ring

Frankfurt am Main (ots)

Gegen 15:00 Uhr am gestrigen Sonntag Nachmittag wurde die Feuerwehr nach Nieder-Eschbach alarmiert, in den Ben-Gurion-Ring. Im 1. OG eines Wohnhochhauses war auf einem Balkon ein Brand entstanden, der sich ins Wohnungsinnere ausgebreitet hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus der Brandwohnung und über den Balkon in die darüber liegende Wohnung. Die Löscharbeiten wurden sowohl von außen, als auch im Innenangriff durchgeführt und zeigten sehr bald Wirkung. Parallel dazu wurde im gesamten Gebäude eine Personensuche und Evakuierung der Bewohner veranlasst und nachdem der Brand gelöscht war wurden die notwendigen Belüftungs- und Entrauchungsarbeiten des betroffenen Gebäudeteils durchgeführt. 2 zuvor vermisste Personen wurden nicht gefunden. Polizei und Feuerwehr schätzten den Schaden auf ca. 100.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die genaue Ursache wird von der Polizei ermittelt.

