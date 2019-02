Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Eine Gasausströmung in einem Wohngebäude im Ostend beschäftigte die Feuerwehr am Vormittag

Frankfurt am Main (ots)

(rh)Heute morgen wurde der Leitstelle über Notruf eine Gasausströmung in einem mehrgeschossigen Wohnhaus auf der Wittelsbacherallee im Ostend gemeldet. Vor Ort wurde bei Bauarbeiten in einer Erdgeschosswohnung eine Gasleitung beschädigt, in dessen Folge eine unbekannte Menge Gas ausströmen konnte. Von der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle ausgerückt war, wurde die Gasausströmung durch Absperren der Hauptgasleitung unterbrochen und das betroffene Gebäude geräumt. Insgesamt neun Bewohner mussten während der Einsatzmaßnahmen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Das Gebäude wurde belüftet und sämtliche Wohnungen von der Feuerwehr mit Gasmessgeräte kontrolliert. Gas konnte dabei nicht mehr nachgewiesen werden. Verletzt wurde niemand. Am Einsatz waren 26 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

