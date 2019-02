Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brandereignisse vom Montag 25.02.2019

Frankfurt am Main (ots)

Zwischen 13:30und 15:00 Uhr musste in Niederrad in der Golfstr. ein Unterholzfeuer auf einer Fläche von etwa 2500qm bekämpft werden. Dabei wurden sog. Waldbrandbekämpfungssets (Wasserrucksack mit Handpumpe), D-Strahlrohre und Feuerpatschen eingesetzt.

Zwischen 22:10 und 23:50 musste ein Gartenhüttenbrand in Griesheim in der Schöffenstr. gelöscht werden.

und zwischen 22:50 und 00:25 eine weitere brennende Gartenhütte im Gallus in der Rüsselsheimer-Str.

