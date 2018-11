POL-PDWIL: Brand eines Einfamilienhauses

Hütterscheid (ots) - Am Sonntag kam es kurz nach 17.00 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in der Horststraße. Aus bisher ungeklärter Ursache entzündete sich eine 11 kg - Gasflasche einer mobilen Gasstandheizung im Wohnzimmer in der ersten Etage. Der einzige sich im Haus befindliche Bewohner konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Der Feuerwehr gelang es schnell den Brand zu löschen. Dennoch wird der Schaden auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561 - 9685-70

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell