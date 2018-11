POL-PDWIL: Einfach abgehauen

Prüm (ots) - Am Donnerstag, den 15.11.2018 um 09:30 Uhr kam es in der Niederprümer Straße "Zum grünen Sitz" zu einem Verkehrsunfall. Ein vermutlich blauer Kleinwagen schnitt beim Befahren der Straße in Richtung B 265 die Gegenfahrbahn so sehr, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste und mit einer neben dem Gehweg stehenden Mauer kollidierte. Der blaue Kleinwagen entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen, die Angaben zu dem blauen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per e-mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell