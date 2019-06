Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Lebensgefährlicher Stromschlag

Ahaus (ots)

Am Montag gegen 10.30 Uhr erhielt ein 59-jähriger Ahauser nach ersten Erkenntnissen bei Inspektionsarbeiten an einer Trafostation an der Friedmate in Ahaus-Wüllen aus ungeklärten Gründen einen Stromschlag. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der lebensgefährlich Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

