Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 31-Jähriger brüllt stark alkoholisiert umher und versucht, Wassermelone zu stehlen

Lennestadt (ots)

Gestern Nachmittag (9. April) haben Passanten der Polizei eine hilflose Person gemeldet, die gegen 19.20 Uhr "In der Kirchwiese" in Grevenbrück umher lief und dabei laut brüllte. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass der 31-jährige Mann stark betrunken war. Zwar stellte sich die Kommunikation mit dem Betrunkenen vor Ort als schwierig da, doch er gab an, mit dem Zug nach Hause fahren zu wollen. Daraufhin erteilten ihm die Beamten zunächst einen Platzverweis für die Örtlichkeit. Aber anstatt wie besprochen, zum Bahnhof zu gehen, begab er sich in einen nahegelegenen Verbrauchermarkt. Dort belästigte er weiter Passanten und versuchte, eine Wassermelone zu stehlen, was jedoch unterbunden werden konnte. Daraufhin nahmen ihn die Beamten zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung von Straftaten mit in das Gewahrsam. Ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann stark alkoholisiert war. Nach Ausnüchterung konnte der 31-Jährige das Polizeigewahrsam wieder verlassen.

