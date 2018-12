POL-BOR: Bocholt - Müllentsorgung auf Behindertenparkplatz

Bocholt (ots) - Eine noch unbekannte männliche Person entlud am Samstag, zwischen 12.10 und 12.50 Uhr insgesamt drei blaue Müllsäcke auf einem Behindertenparkplatz der EDEKA-Filiale am Willi-Pattberg-Ring in Bocholt. Zeugen können sich bei der Kripo in Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990 melden.

