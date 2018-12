POL-DO: Zwei Autos geraten auf der A 45 ins Schleudern - eine Verletzte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1624

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 45 sind am Montagmittag (10. Dezember) zwei Autos ins Schleudern geraten. Bei dem Unfall wurde eine Frau leicht verletzt.

Ein 51-Jähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock befuhr den ersten Zeugenangaben zufolge gegen 14.05 Uhr den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Drolshagen und Meinerzhagen verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in die Mittelschutzplanke. Von dort abgewiesen prallte er gegen den Wagen einer 55-jährigen Frankfurterin, die auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Ihr Auto geriet ebenfalls ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke.

Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, begab sich aber selbst in ärztliche Behandlung.

Die A 45 musste in Richtung Dortmund für die Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen bis ca. 15.20 Uhr komplett gesperrt werden. Ohne Einschränkungen konnte der Verkehr wieder gegen 15.40 Uhr fließen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 14.500 Euro.

