POL-DO: Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Dortmund-Oestrich

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (9.12.) gegen 20.30 Uhr auf der Straße Königshalt sind vier Menschen leicht verletzt worden. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 42-Jähriger aus Dortmund mit seinem VW auf der Straße Königshalt in Richtung Süden. Als er in Höhe der Kreuzung mit der A 42 nach links abbiegen wollte, stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 46-jährigen Dortmunders zusammen. Dieser war auf der Straße Königshalt in Richtung Norden unterwegs.

Bei dem Unfall verletzte sich der 42-Jährige leicht. Ebenso zwei Dortmunderinnen (19, 41) und ein Dortmunder (20), die mit im Mercedes saßen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Straße Königshalt in Richtung Norden vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Straße Langenacker abgeleitet.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 49.000 Euro.

