POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in der östlichen Innenstadt

Nach einem Raubdelikt am Samstag (8.12.) in einem Wohnhaus an der Karl-Marx-Straße (nahe der Petrystraße) sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge klopfte der spätere Tatverdächtige gegen 12 Uhr an einer dortigen Haustür. Als die 81-jährige Bewohnerin die Tür öffnete, hielt der Mann ein Paket in den Händen und gab an, dieses für sie abgeben zu wollen. Obwohl die Frau nicht einverstanden war, ging der Unbekannte in die Wohnräume. Hier bedrohte er die Dortmunderin mit einem Messer, durchwühlte dann Schubladen sowie Schränke. Der Tatverdächtige erbeutete Bargeld sowie Schmuck, nahm das Paket wieder auf und flüchtete.

Die 81-Jährige beschrieb den Mann wie folgt: etwa 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, schwarzer kurzgeschorener Vollbart, bekleidet mit einer schwarzen kurzen Jacke und einer schwarzen Wollmütze. Aufgrund seines Akzents und seines Aussehens soll es sich möglicherweise um einen Afghanen gehandelt haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

