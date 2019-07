Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Büroeinbruch in der Weststadt - Laptop gestohlen

Heidelberg (ots)

In eine Kanzlei in der Carl-Benz-Straße brachen bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster ein und entwendeten bisherigen Feststellungen zufolge ein Toshiba-Laptop im Wert von mehreren hundert Euro. Ob noch weitere Utensilien aus den Räumlichkeiten entwendet wurden, ist abschließend noch nicht geklärt. Einbruchszeit war zwischen dem vergangenen Donnerstag, ca. 12 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell