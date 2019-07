POL-LB: Sersheim: Autoscheibe beschädigt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Auf noch ungeklärte Art und Weise hat sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Ford verschafft, der zwischen Dienstag 20.30 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr in der Straße "Am Reutwald" in Sersheim auf dem Parkplatz neben einem Wohnhaus abgestellt war. Der Unbekannte hatte zunächst mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein kleines Loch in die Beifahrerscheibe geschlagen. Die Scheibe splitterte hierdurch, ging jedoch nicht zu Bruch. Anschließend öffnete der Unbekannte mutmaßlich das Fahrzeug und machte sich ohne Diebesgut davon. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

