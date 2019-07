Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Geparkten Pkw beschädigt; Gärtringen: Verkehrsunfall auf Überleitung zur A81

Ludwigsburg (ots)

Weil der Stadt: Geparkten Pkw beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr an einem in der Vorderen Straße geparkten Opel einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07159/80450 beim Polizeiposten Renningen zu melden.

Gärtringen: Verkehrsunfall auf Überleitung zur A81

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch kurz vor 07.00 Uhr auf der Überleitung von Nufringen kommend auf die A81 in Richtung Stuttgart ereignete. Ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die rechte von zwei Fahrspuren. Etwa 500 Meter vor dem Ende des zweispurigen Bereichs stockte der Verkehr, weshalb er seine Geschwindigkeit reduzierte. Die 26-jährige Fahrerin eines VW Transporters erkannte dies zu spät und fuhr trotz eines Ausweichmanövers auf den Peugeot auf. Durch den starken Aufprall wurde der Fahrer des Peugeot verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Über eine größere Fläche war die Fahrbahn mit Trümmerteilen bedeckt, weshalb der linke Fahrstreifen bis ca. 8.30 Uhr gesperrt war. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aber aus.

