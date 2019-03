Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eltern eingesperrt und Geld gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Weil er im Verdacht steht, seine Eltern am Mittwoch innerhalb ihrer eigenen Wohnung eingesperrt und Geld gestohlen zu haben, muss sich jetzt ein 49-Jähriger aus dem Stadtgebiet in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Während sich die Eltern auf der Couch ausruhten, nutzte der 49-Jährige am Nachmittag die Gelegenheit und schloss sie im Wohnzimmer ein. Dem Mann wird vorgeworfen, sich dann an der Tasche des Vaters vergriffen zu haben. Er entwendete einen dreistelligen Geldbetrag. Erst als die Eltern mit der Polizei drohten, öffnete er nach rund 20 Minuten die Wohnzimmertür und verließ die Wohnung. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung. |erf

