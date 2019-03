POL-PPWP: Auto unverschlossen - Radio weg

Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

Das Autoradio haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch aus einem Pkw in der Zollamtstraße ausgebaut. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die Täter die Gelegenheit, dass der Wagen unverschlossen abgestellt war.

Wie der Fahrzeughalter zu Protokoll gab, hatte er den Nissan am Dienstag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als er am Mittwoch gegen 17 Uhr wieder zu dem Wagen kam, "fehlte" das Radio, das er erst wenige Tage zuvor gekauft und eingebaut hatte.

Bei dem gestohlenen Autoradio handelt es sich um ein Gerät der Marke Kenwood mit integriertem CD-Player.

Aufbruchspuren wurden an dem Nissan keine gefunden. Vermutlich stand der Pkw 23 Stunden unverschlossen auf dem Parkplatz. Zeugen, denen eventuell verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich an, beziehungsweise in dem Wagen zu schaffen gemacht haben, nimmt die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250, jederzeit entgegen. | cri

