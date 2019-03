Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trio geht auf Jugendlichen los

Kaiserslautern (ots)

Am Fackelrondell ist es am Mittwochnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, an der mehrere Jugendliche beteiligt waren. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde ein 15-Jähriger von drei anderen Jungen attackiert und geschlagen. Zeugen gingen dazwischen und trennten die Jugendlichen; zwei ergriffen die Flucht.

Das Opfer trug eine aufgeplatzte Lippe, eine Beule an der Stirn sowie einen abgebrochenen Zahn davon. Er wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik aber am Abend wieder verlassen.

Die Personalien der drei Tatverdächtigen konnten ermittelt werden. Demnach handelt es sich um drei Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren.

Hintergrund des Angriffs sollen bestehende Streitigkeiten zwischen dem 15-jährigen Opfer und dem 16 Jahre alten Tatverdächtigen sein. Die weiteren Ermittlungen laufen. Das Haus des Jugendrechts wird sich mit dem Fall beschäftigen. | cri

