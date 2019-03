Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Arbeit vertieft - Diebstahl nicht bemerkt

Kaiserslautern (ots)

Weil er in seine Arbeit vertieft war, hat ein Servicetechniker am Mittwochnachmittag in der Vogelwoogstraße nicht bemerkt, dass er bestohlen wird. Wie der 29-jährige Mann später der Polizei meldete, wurde ihm zwischen 14 und 15 Uhr der gesamte Inhalt seiner Arbeitstasche geklaut, darunter ein USB-Stick und diverse Kabel im Gesamtwert von etlichen hundert Euro. Er selbst war in dieser Zeit mit Arbeiten an der Kühlanlage eines Supermarktes beschäftigt und hatte von dem Diebstahl nichts mitbekommen.

Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, Taschen nicht aus den Augen zu lassen. Diebe nutzen jede Gelegenheit, die sich ihnen bietet - und interessieren sich prinzipiell für alles, was sie weiterverkaufen und in Geld umsetzen können. | cri

