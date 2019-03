Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche lockt Diebe an

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mit einer weniger schönen Überraschung ist ein Mann in Weilerbach in die neue Woche gestartet. Als der 63-Jährige am frühen Montagmorgen in der Straße "Hüttengärten" zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass unbekannte Täter seine Sporttasche aus dem Innenraum gestohlen haben.

Den Wagen hatte der Mann am Sonntagmittag gegen 13 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 29 abgestellt - möglicherweise aber nicht verschlossen. Aufbruchspuren wurden an dem Hyundai nicht gefunden. Die Tasche - in der sich lediglich gebrauchte Sportsachen befanden - ist bislang nicht wieder aufgetaucht.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Fahrzeughalter und -nutzer: Lassen Sie nichts im Auto zurück, was Diebe anlocken könnte - egal ob es ein paar Münzen in der Mittelkonsole, der Geldbeutel, ein Handy, das Navi-Gerät oder eine Tasche ist. Von außen ist für die Täter nicht zu erkennen, was sich in der Tasche befindet, deshalb sind für die Langfinger generell alle Arten von Taschen interessant. | cri

