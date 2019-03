Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeuge gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine 34-Jährige steht im Verdacht, am Mittwoch in einem Baumarkt Waren im Wert von knapp 400 Euro gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete die Frau, wie sie in ihrem mitgeführten Kinderwagen Werkzeuge versteckte. An der Kasse bezahlte die Verdächtige dann lediglich Artikel im Wert von etwa acht Euro. Der Zeuge hielt die Frau auf und verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten gab die Frau an, dass sie das Werkzeug weiterverkaufen wollte. Die 34-Jährige erwartet ein Strafverfahren. Außerdem wurde sie erkennungsdienstlich behandelt. |erf

