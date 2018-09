POL-EN: Wetter - Vier Pkw aufgebrochen

Wetter (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter auf der Von-der-Recke-Straße und den Straßen An der Zollschranke, Hohes Stück und An der Windecke jeweils eine Seitenscheibe an vier abgestellten der Marken BMW und Mercedes ein. Sie entwendeten unter anderem Bargeld, ein Autoradio, ein Lenkrad und einen Bordcomputer.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell