Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Welche Ampel zeigte "Rot"?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Dienstagnachmittag im Bereich Opelkreisel unterwegs waren und einen Unfall beobachtet haben. Gegen 13.50 Uhr kam es hier zur Kollision zweier Fahrzeuge - vermutlich weil einer der beiden Fahrer das Rotlicht an der Ampel missachtete. Beide Beteiligte gaben jedoch an, dass die Ampel für sie "Grün" gezeigt habe. Deshalb benötigt die Polizei die Aussagen unabhängiger Zeugen, die helfen können, die Schuldfrage zu klären.

Eines der beteiligten Unfallfahrzeuge - ein Smart - kam aus Richtung Einsiedlerhof und fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Kreisverkehr. Der andere Wagen - ein BMW - kam aus dem Kreisverkehr (aus Richtung der Abfahrt B270/Weilerbach). An der Einmündung kreuzten sich dann die Wege der beiden Pkw und es kam zum Zusammenstoß.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße in Verbindung zu setzen. | cri

