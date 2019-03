Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht dank Zeugin geklärt

Kaiserslautern (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Mittwoch eine Unfallflucht in der Königstraße klären. Eine Autofahrerin beobachtete gegen 10.45 Uhr eine Szene im Gegenverkehr: Ein Pkw hielt an, um nach links in eine Supermarkt-Einfahrt abzubiegen; der ihm nachfolgende Wagen fuhr rechts an ihm vorbei. Dabei streifte er jedoch mit seinem rechten Außenspiegel ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter.

Die Zeugin merkte sich jedoch das Kennzeichen, meldete den Vorfall der Polizei und konnte auch den Fahrer beschreiben. Eine Streife ermittelte den Halter des Wagens und stattete ihm eine Stunde später zu Hause einen Besuch ab. Auf den 49-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. | cri

