Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld: Diebstahl eines Bauzaunes

Lingenfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 27.02.2019 bis 06.03.2019 in der Jahnstraße mehrere Bauzaunelemente. Als die zuständige Firma am Mittwoch ihre Arbeit wieder aufnehmen wollte, stellten diese den Diebstahl fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

