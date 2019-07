Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pkw kollidiert mit Radfahrer; Ditzingen: Pedelec am Bahnhof entwendet - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Pkw kollidiert mit Radfahrer

Der 55 Jahre alte Fahrer eines Smart achtete am Dienstag gegen 18.50 Uhr beim Ausfahren aus einem Supermarktparkplatz in die Aldinger Straße nicht auf einen 58-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg fuhr. Beim Zusammenstoß wurde der 58-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Er vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrrad beträgt etwa 1.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Aldinger Straße in Fahrtrichtung Remseck gesperrt.

Ditzingen: Pedelec am Bahnhof entwendet - Polizei sucht Zeugen

Der Besitzer eines Pedelec fand am Dienstagabend nur noch das Hinterrad und das Schloss seines 2.800 Euro teuren Rades an einem Fahrradständer auf dem Bahnhofsvorplatz in der Stuttgarter Straße vor. Er hatte das schwarz/weiße Pedelec der Marke Bulls, Modell Cross Rider Evo um 07.00 Uhr am Bahnhof mit einem Schloss am Fahrradständer gesichert. Ein unbekannter Täter das Pedelec und ließ das gesicherte Hinterrad am Fahrradständer zurück. Möglicherweise haben Zeugen bemerkt, wie der Täter das Fahrrad ohne Hinterrad vom Bahnhofsgelände schob oder verlud. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Telefon 07156/43520 in Verbindung zu setzen.

