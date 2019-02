Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Anhänger löst sich in der Fahrt

Heiden (ots)

Ein Anhänger hat sich am Dienstag in Heiden von einem Fahrzeug gelöst und dabei einen Schaden von circa 4.300 Euro angerichtet. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 19.00 Uhr auf der Leblicher Straße: Der Anhänger prallte dort gegen einen parkenden Wagen. Eine 38-Jährige Heidenerin kehrte kurz darauf zur Unfallstelle zurück und gab an, bei der Fahrt den Anhänger verloren zu haben. Die Beamten stellten fest, dass die Frau die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt.

