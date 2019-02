Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Jugendliche beschädigen Autos

Rhede (ots)

Am Dienstagabend informierte ein Lkw-Fahrer gegen 18.45 Uhr die Polizei und teilte mit, dass sich drei Jugendliche auf dem Krommerter Weg an geparkten Autos zu schaffen machen und Scheiben einschlagen. Einer der Täter trug ein weißes T-Shirt und eine Kappe. Die Jugendlichen hatten bereits an neun Fahrzeugen Windschutzscheiben oder Seitenscheiben zerstört und sich vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt. Die eingesetzten Beamten stellten eine zurückgelassene Umhängetasche sicher und entdeckten eine frische Blutspur. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

