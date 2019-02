Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Büro

Borken (ots)

Am Dienstagabend drangen bisher unbekannte Täter gegen 20.40 Uhr gewaltsam in ein Büro einer Firma auf der Lise-Meitner-Straße ein. Die Täter zerstörten mit einem Stein ein Fenster und durchsuchten augenscheinlich einen Büroraum nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

