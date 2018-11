POL-FR: Stadt Rheinfelden - Randalierer unterwegs - ZEUGEN GESUCHT

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach - Stadt Rheinfelden - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 23./24. November, wurde in der Friedrichstraße in Rheinfelden ein Gebäude durch Brandlegung leicht beschädigt.

Unbekannte hatten eine Papiertonne sowie einige Mülltonnen angezündet. Noch bevor die Feuerwehr Rheinfelden die Brände löschen konnte, wurde die Fassade eines Gebäudes in der Friedrichstraße leicht beschädigt.

Denselben Personen dürften aus Blumentöpfen herausgerissene Pflanzen zuzurechnen sein. Diese wurde durch die Personen auf die Friedrichstraße geworfen.

Beamte des Polizeireviers Rheinfelden haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Schaden dürfte nach erster Schätzung im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorgang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

Stand: 24.11.2018, 09.19 Uhr

RR/Wo FLZ/hw

