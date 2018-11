POL-FR: Lörrach: Rotlichtüberwachung in Lörrach

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen überwachte das Verkehrskommissariat Weil am Rhein die Ampelanlage in der Basler-/Obere Riehenstraße. Innerhalb der zweistündigen Kontrolle mussten insgesamt elf Verstöße geahndet werden. Drei Autofahrer und sieben Radfahrer missachteten das Rotlicht und wurden angezeigt. Ein Autofahrer hatte den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Wer als Radfahrer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage missachtet, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro zuzüglich der Verfahrenskosten und ein Punkt in Flensburg.

